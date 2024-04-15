Біля Стрия автомобіль збив мотоцикліста

У понеділок, 15 квітня, на трасі Київ-Чоп перед в’їздом у Стрий мікроавтобус збив мотоцикліста. Через аварію на трасі ускладнений рух.

«На 612 км автодороги Київ-Чоп сталася ДТП з потерпілими. Рух ускладнений», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що близько 16:00 на трасі зіктнулися мікроавтобус Ford Transit та мотоцикл Lifan 150-2E. У результаті постраждала пасажирка мотоцикла. Про травми наразі інформації немає.

Через ДТП перекрита одна смуга руху. На цій ділянці дороги патрульні організували реверсний проїзд.

P.S. Близько 17:20 поліцейські повідомили, що рух трасою відновлено.