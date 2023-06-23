П'ятьох мешканців Закарпатської області підозрюють у виготовленні та продажі підробленої побутової хімії під виглядом товарів іноземних виробників. Організатори спричинили понад 1,6 млн збитків закордонним компаніям, які зареєстрували торговельні марки в Україні. У прес-службі Бюро економічної безпеки у п'ятницю, 23 червня, розповіли, що для прикриття організатор схеми зареєстрував власну торгову марку.

«Кожному з членів організованої групи відвели певну роль у виготовленні та продажі контрафактної продукції. Для прикриття своєї протиправної діяльності, організатор групи зареєстрував власну торгову марку. Однак під зареєстрованим брендом товари фактично не виготовляли. Готову продукцію члени організованої групи продавали гуртом та в роздріб, безпосередньо з виробничих приміщень та через інтернет-майданчики», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Зазначимо, що БЕБ не повідомляє, які саме товари підробляли підозрювані. Проте на фото, які опублікувала прес-служба, можна впізнати німецький бренд Persil.

На фото можна впізнати бренд Persil (Фото прес-служби БЕБ)

Всім членам організованої схеми загрожують штрафи. Наразі суд обрав організатору та двом виконавцям злочину запобіжні заходи у вигляді застави.