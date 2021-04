Співробітники заводу Emergent BioSolutions Inc у Балтиморі, яка виготовляє дві вакцини від коронавірусу, кілька тижнів тому випадково зіпсували 15 млн доз препарату Jonson&Jonson, пише газета The New York Times.

Наприкінці лютого працівники цього підприємства переплутали складові вакцин Jonson&Jonson та AstraZeneca, адже обидва препарати виробляються за однаковою технологією, використовуючи векторний вірус. Однак вектори цих вакцин є біологічно різними та не взаємозамінними.

Наразі американський регулятор проводить перевірку цього завода. Зазначено, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson & Johnson, які наразі є у США, оскільки їх зробили в Нідерландах.

Johnson & Johnson мала поставити 24 млн доз, які виготовили на заводі в Балтиморі, вже у квітні. Однак майбутні поставки цього препарату можуть затриматися через перевірки.

Після інциденту Johnson & Johnson посилила контроль над роботою заводу, а Emergent BioSolutions Inc збільшила кількість співробітників, які стежать за виробництвом.