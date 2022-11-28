Укриття призначені для захисту людей від уламків ракет та снарядів

У Тернополі встановили перші два укриття біля зупинок громадського транспорту. Бетонні сховища, в яких є 20 місць для сидіння, призначені для захисту людей від частинок снарядів, уламків ракет та від куль. Загалом міськрада планує встановити ще вісім таких укриттів.

Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, перші такі укриття встановили в суботу, 26 листопада. Йдеться про локації біля зупинок «Кооперативний коледж» на вулиці Руській та «6-ий магазин» на вулиці Бродівській.

«Мобільні укриття, що влаштовані поруч із зупинками громадського транспорту у Тернополі, мають сертифікат відповідності та відповідають усім вимогам укриття. Згідно з документом, ці тимчасові споруди на зупинках громадського транспорту захищають від частинок снарядів, уламків ракет та стрілецької зброї», – повідомляє міськрада.

Виробником укриттів є будівельна фірма «Тернопільбуд», власником якої є відомий на Тернопільщині бізнесмен Василь Лило. За інформацією виробника, для виготовлення споруд використовували бетон марки 400 та подвійне армування: завдяки цьому укриття повинні витримувати навантаження 10 тонн на м2.

Загалом бомбосховищах по 20 місць для сидіння, але за потреби там може вміститись більше людей.

У міськраді вирішили встановити десять таких укриттів на різних зупинках, де найбільший пасажиропотік і де поруч немає укриттів. «Решта вісім укриттів на зупинках будуть встановлюватись у межах їх виготовлення. При необхідності кількість укриттів на зупинках буде збільшена. А після завершення воєнних дій, ці об’єкти можуть бути використані для інших потреб», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Постійний нагляд за укриттями здійснюватиме патрульна поліція, а відділ технагляду відповідатиме за прибиранням цих об'єктів.