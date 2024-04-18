Ярослав Дубневич перебуває у розшуку та втік за кордон

Підозрюваний в організації газової афери на 2 млрд грн нардеп Ярослав Дубневич, який втік за кордон та перебуває у міжнародному розшуку, оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Єдиним офіційним доходом Дубневича була зарплата у Верховній Раді.

Як вказано у декларації нардепа, у 2023 році Ярослав Дубневич отримав 500 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 1957 грн процентів від банку. Це його єдині офіційні доходи у минулому році. Свої заощадження Дубневич зберігає переважно готівкою, він задекларував 200 тис. грн та 24 тис. євро.

У 2023 році Ярослав Дубневич став власником земельної ділянки у селі Горішній біля Львова. Загалом нардеп має кілька десятків об’єктів нерухомості на Львівщині. Найбільше земельних ділянок (55) Дубневич має у селі Зубра, де також орендує житловий будинок свого сина (196 м2). У Львові Дубневич вказав квартиру та будинок (по 51 м2), а також нежитлове приміщення та земельну ділянку. У політика є дачний будинок біля озера «Задорожнє» (163,6 м2), квартира та нежитлова будівля у Зубрі, котельня та будівля очисних споруд у Звенигороді, також він задекларував парковку та право проживати у квартирі свого сина (226 м2) у Києві.

Народний депутат має акції у «Городоцькому Хлібоприймальному підприємстві», є одним з власників ТзОВ НВП «КРТ», ТзОВ «Гарант-Львів», також з ним пов’язана «Фінансова компанія «Енергія-інвест».

Нагадаємо, у 2023 році Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу стосовно Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці». Дубневич є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук. Відомо, що нардеп виїхав за кордон, втім даних про те, як він виїхав з України в системі немає.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.