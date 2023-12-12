Осінь щедра на свої дари, тож ця продукція вже доступна на полицях магазинів, зазначають у компанії. Для забезпечення виготовлення якісної сокової продукції від Одеського консервного заводу дитячого харчування (ОКЗДХ), вже впродовж багатьох років на базі власних виробничих потужностей компанія збирає та переробляє фрукти та овочі, зокрема й для бренду відомої торговельної марки «Наш Сік».

Після подій 24 лютого 2022 року ОКЗДХ ні на мить не зупинявся та продовжував працювати, забезпечуючи дорослих та дітей смачною та корисною продукцією, а також активно допомагаючи ЗСУ та благодійним фондам. Окрім того, у 2023 році на підприємстві реалізували складний проєкт – вирощування, збір та перероблення томатів в Одеській області. Завдяки цьому компанія планує забезпечити високоякісною сировиною власні потреби виготовлення продукції, до прикладу, популярного 100% томатного соку «Наш Сік».

Збір томатів на власних господарствах та їхнє перероблення тривали з кінця серпня до початку жовтня 2023 року. Тепер споживачі можуть оцінити старання фахівців компанії, високу якість та смак продукції, виготовленої зі свіжого врожаю одеських томатів. Окрім томатного, традиційно якісний сік від ОКЗДХ можна скуштувати й в інших варіантах зі свіжих та перероблених сезонних фруктів:

яблучному,

яблучно-персиковому;

яблучно-грушевому.

«Наш Сік» завжди відрізнявся натуральністю та відмінним смаком. Саме завдяки цьому він став улюбленим соком мільйонів маленьких та дорослих українців. У цьому сезоні «Наш Сік» пропонує споживачам продукцію зі свіжих фруктів та овочів нового врожаю 2023 року, які ми дбайливо виростили на родючих ланах Одещини та переробили, максимально зберігаючи їх природну користь та смак. Ми пишаємося якістю наших соків та впевнені, що вони сподобаються українським родинам», – каже Максим Протопопов, менеджер бренду.

Що варто знати про Одеський консервний завод дитячого харчування

Одеський консервний завод дитячого харчування (ОКЗДХ) – одне із найстаріших підприємств Одеси. Його історія почалася ще 1867 року, як приватної консервної фабрики. З початком історії незалежної України, Одеський консервний завод дитячого харчування підтримує добрі традиції та продовжує свій розвиток. З 1994 року завод став частиною компанії «Вітмарк-Україна».

Компанія є лідером на українському ринку за обсягами продажів у категорії фруктово-овочевих соків і пюре для дитячого харчування, й одним з лідерів у категорії соків і нектарів. Власне перероблення місцевих фруктів та овочів, зокрема томатів, дозволяє забезпечувати виробництво соків та дитячого харчування високоякісною сировиною.

Продуктовий портфель містить відомі та популярні торгові марки: «Наш сік» ОКЗДХ, «Чудо-Чадо» та Vega Milk. Крім того, у жовтні 2022 року Одеський консервний завод дитячого харчування презентував українському ринку томатне пюре під ТМ «Маленький кухар», а з травня 2023 року розпочали виробництво ультрапастеризованого молока та вершків під ТМ «Наше молоко».