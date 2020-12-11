Група місцевих депутатів намагалась завадити роботі виконкому Львівської міськради. Представники партій «ЄС» і «Свобода», прагнуть контролювати питання забудови в місті. Обговоримо, як у Львові триває боротьба за владу після виборів. Ще понад сотня львівських медиків, які інфікувалися коронавірусом, отримають по 20 тис. грн фінансової допомоги. З’ясуємо, як Львів підтримує своїх лікарів у часи пандемії.

Львівські кав’ярні і ресторани успішно скасовують штрафи за порушення карантину вихідного дня. Дізнаємось, чим керуються судді приймаючи рішення на користь підприємців. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 11 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 23 462 (+377 за попередню добу).

Затриману п’яною за кермом директорку «А-Банку» у Львові позбавили водійських прав

Юлію Турик затримали п’яною за кермом позашляховика Lexus на проспекті Свободи у Львові. Перевірка на алкотестері показала 2,15 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.

Суд дозволив Брезіцьким зводити самобуд у центрі Львова

Львівський апеляційний суд скасував заборону на проведення будівельних робіт біля ринку «Добробут». На цій ділянці фірма матері Назарія Брезіцького, який балотувався у мери Львова, зводить будівлю без дозволів.

На Львівщині оголосили у розшук 14-річну школярку

10 грудня приблизно о 08:00 Віолетта Єрмілова пішла з дому до школи. Однак у школі дівчинки не було, а зв'язок з нею зник.

Львівська мерія дозволила облаштувати готель на вул. Шота Руставелі

Зараз на вул. Шота Руставелі, 7 розташований комплекс офісних будівель, який належав проектному інституту «Львівтеплоелектропроект».

55-річний мешканець Одещини втратив ногу після падіння під поїзд на львівському вокзалі

У четвер, 10 грудня, ввечері чоловік у стані алкогольного сп’яніння потрапив під потяг.

В Україні на вихідних суттєво погіршиться погода

Майже на всій території України дощитиме та падатиме мокрий сніг.

Шість красивих собак у пошуках дому у Львові

Ми разом з ЛКП «Лев» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому.