жо Байден отримав свою першу дозу вакцини проти коронавірусу

Обраний президент США Джозеф Байден зробив щеплення від коронавірусу вакциною від Pfizer-BioNTech. Разом з дружиною Джил він отримав вакцину у штаті Делавер, а процес транслювали декілька національних каналів, пише NBC.

Після введення першої дози вакцини Байден звернувся до американців та заявив, що їм нема чого боятися.

«Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди мають бути готовими отримати вакцину, як тільки вона буде доступна. Немає про що турбуватися. Я з нетерпінням чекаю другого уколу», – сказав Джо Байден.

Наразі невідомо коли чинний президент США Дональд Трамп буде робити щеплення. Його соратник та віце-президент США Майк Пенс вакцинувався у п'ятницю, 18 грудня. Тоді ж щеплення зробили спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та республіканець, лідер більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW — CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020

Зазначимо, що 14 грудня у США офіційно стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих і померлих за час пандемії.

У листопаді компанії Pfizer і BioNTech завершили третій клінічний етап випробування своєї вакцини проти коронавірусу та заявили про її успішність на 95%. Вакцина визнана ефективною в різних вікових, статевих, расових та етнічних групах. Наприклад, у літніх людей від 65 років ефективність становила понад 94%.

В учасників майже не було побічних ефектів на препарат: у 3,8% добровольців з'являлася втома, а у 2% – головний біль.

Показник у 95% є обнадійливим. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я казала про необхідність створення вакцини з ефективністю понад 50%, щоби розпочати вакцинацію населення.