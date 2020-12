Обраний президент США Джозеф Байден зробив щеплення від коронавірусу вакциною від Pfizer-BioNTech. Разом з дружиною Джил він отримав вакцину у штаті Делавер, а процес транслювали декілька національних каналів, пише NBC.

Після введення першої дози вакцини Байден звернувся до американців та заявив, що їм нема чого боятися.

«Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди мають бути готовими отримати вакцину, як тільки вона буде доступна. Немає про що турбуватися. Я з нетерпінням чекаю другого уколу», – сказав Джо Байден.

Наразі невідомо коли чинний президент США Дональд Трамп буде робити щеплення. Його соратник та віце-президент США Майк Пенс вакцинувався у п'ятницю, 18 грудня. Тоді ж щеплення зробили спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та республіканець, лідер більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW