Українські військові проводять спецоперації у відповідь на атаки Росії

Україна завдає ударів у відповідь на російські атаки по українській енергетиці та залізниці. Одна з таких операцій тривала два місяці, повідомив 17 вересня президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Робертою Мецолою Зеленський повідомив, що Україна проводить військові операції по території Росії, які мають там великий суспільний резонанс. За словами президента, ці результати однієї з таких операцій були «дуже хорошими».

«І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію: хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей. Тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашого боку, коли у них цивільні люди живі», – сказав Зеленський.

Президент висловив думку, що Росія атаками на енергетику хоче викликати в Україні «суспільний вибух», який є в неї через українські атаки. Через це окупанти планують продовжити атаки на цивільну інфраструктуру України.

Про яку саме операцію Сил оборони на території Росії йдеться, Володимир Зеленський не уточнив.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські окупанти здійснили комплексну атаку на залізницю. В результаті атаки затримувалася низка пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, компанія задіяла 20 резервних тепловозів.

Тієї ж ночі агенти партизанського руху «АТЕШу» провели диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Диверсія спричинила збій у русі ешелонів за усіма стратегічними напрямками.