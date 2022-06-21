Захоплені росіянами бурові платформи у Чорному морі зазнали ракетного удару

Окупанти не можуть впоратись з пожежею на так званих «вишках Бойка», бурових платформах «Чорноморнафтогазу», які, за попередніми даними, українські захисники вразили ракетами. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Станом на 12:00 пожежу продовжують ліквідовувати, рятувальний корабель не зміг дістатись до епіцентру пожежі, а вогонь безпосередньо підійшов до свердловини.

Пошук окупантів, які знаходились на платформах, результатів не дав, наразі вони вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що вранці 20 червня українські військові завдали удару по бурових установках «Чорноморнафтогазу», які росіяни захопили під час окупації Криму у 2014 році. Відомо також, що там перебували російські військові, є загиблі та пропалі безвісти.

Йдеться про колишні вишки дочірньої компанії «Нафтогаз України» – «Чорноморнафтогазу», які розташовані в Одеському родовищі, за 100 км від узбережжя Одеської області та за 150 км від Криму. У 2014 році під час анексії Криму РФ захопила ці бурові платформи, які перебували у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. За допомогою радіотехнічної розвідки окупанти проводили звідти спостереження за надводною ситуацією.