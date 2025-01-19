Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський видав відповідне розпорядження

Висококваліфікований персонал, який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків, не переводитимуть у піхотні підрозділи, адже їх немає ким замінити. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський про це повідомив в інтервʼю військовому журналісту Андрію Цаплієнку, яке було опубліковане у неділю, 19 січня.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський видав відповідне розпорядження. Воно забороняє переводити у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил.

«Є моє розпорядження, яким заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід, яких фактично ніким замінити», – розповів він.

Водночас Сирський відзначив, що наразі є потреба в поповненні особового складу на фронті, й можливості мобілізації ці потреби не покривають. Тому тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, складової забезпечення та обслуговування.

«Тому штаби знають ці завдання, вони провели розрахунки. Ну і, звичайно, наше завдання – не допустити отаких от ситуацій, якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати», – додав Сирський.

Що відомо про переведення спеціалістів Повітряних сил у піхотні підрозділи

Нагадаємо, 14 січня авіаційні техніки 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ повідомили, що командування ЗСУ наказало Повітряним силам розпочати масштабне переведення авіаційного персоналу та фахівців з обслуговування зенітних комплексів у піхотні підрозділи.

У пресслужбі Генштабу заявили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки «не планувалося і не планується» переводити у піхотні підрозділи.

У четвер, 16 січня, стало відомо про створення спеціальної комісії, яка має не допустити переведення авіафахівців в інші роди та види Збройних сил України.