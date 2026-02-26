Віктор Орбан закликав Україну переглянути, за його словами, «антиугорську політику»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер, 26 лютого, оприлюднив відкритий лист до президента України Володимира Зеленського, у якому звинуватив Київ у спробах вплинути на внутрішньополітичні процеси в його країні та ускладнити енергетичну ситуацію.

У своєму зверненні угорський прем’єр заявив, що протягом останніх років Україна нібито намагалася втягнути Будапешт у війну з Росією, а також отримала підтримку Брюсселя та угорської опозиції. За його словами, Київ, європейські інституції та опозиційні сили в Угорщині буцімто координують дії для формування в країні «проукраїнського уряду».

Окремо Орбан у листі також згадав ситуацію навколо нафтопроводу «Дружба». Він заявив, що його блокування загрожує енергетичній безпеці Угорщини та може вплинути на стабільність постачання енергоносіїв для населення.

«Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне й доступне енергопостачання угорських сімей», – зазначив прем’єр.

Також Орбан закликав Україну переглянути, за його словами, «антиугорську політику» та наголосив, що Будапешт не несе відповідальності за війну. Він підкреслив, що Угорщина співчуває українському народу, однак не має наміру брати участь у бойових діях чи фінансувати військові зусилля.

Нагадаємо, 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в проведенні антиугорської політики та заявив про нібито ворожу позицію Києва щодо Будапешта.

20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, яку вже узгодили у грудні 2025 року. Також Орбан погрожував припиненням аварійних постачань електроенергії до України.