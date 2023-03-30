Папа проведе у лікарні кілька днів для терапії

Папа Римський Франциск був госпіталізований через серцево-респіраторні хвороби. 86-річний Понтифік скаржився на проблеми з серцем, а також страждає на респіраторну інфекцію.

Про госпіталізацію Папи Франциска повідомили у середу, 29 березня, в італійському виданні Corriere della Sera. За даними журналістів, Понтифік буде змушений перебувати в лікарні Джемеллі в Римі кілька днів.

«Понтифік страждає від респіраторної інфекції (за винятком інфекції Covid 19), яка вимагатиме кількох днів відповідної медичної терапії в лікарні. Джерела в лікарні пояснюють, що проблеми, якими страждає Папа, "мають кардіореспіраторний характер"», – повідомили у Corriere della Sera.

Папа Римський Франциск терміново поїхав до лікарні у «швидкій допомозі» після загальної аудієнції, що відбулася на площі Святого Петра. Охорона та оточення Папи провело ніч у лікарні разом із ним.

Як повідомляє у чертвер, 30 березня, ANSA з посиланням на персонал лікарні, Папа Франциск спокійно провів ніч у лікарні. Аналізи Понтифіка засвідчили, що Франциск не має ні пневмонії, ні проблем із серцем. Агенція зазначає, що Папу можуть виписати з лікарні до Вербної неділі, 2 квітня.

Зазначимо, Папа Франциск має багато проблем зі здоров'ям, зокрема катаракту, радикуліт та проблеми з колінами. Понтифіку також видалили верхню частину правої легені.