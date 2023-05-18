Міноборони США виявило помилку у вартості озброєння, яке Україна отримувала з американських складів, у результаті чого це число було завищене приблизно на три мільярди доларів. Про це агенції Reuters розповіли джерела в Сенаті й оборонному секторі уряду США.

Помилка обліку стала наслідком того, що вартість зброї, яка була взята з американських запасів, а потім відправлена в Україну, була «вищою за обґрунтовану». Джерела пояснили, що міноборони США використовувало для оцінки військової допомоги вартість обладнання, яким буде заміщене передана Україні зброя.

Представник оборонного відомства сказав Reuters, що сума переоціненої допомоги Україні може зрости, оскільки Пентагон вивчить ситуацію більш ретельно. Переоцінка військової допомоги Україні означає, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.

Раніше деякі чиновники адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.