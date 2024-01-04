Найстаршому із звільненних з полону тернопільчан - 46 років

Серед повернутих додому 230 бійців і цивільних із полону Росії є 4 жителі Тернопільщини. Тернопільські військовослужбовці, які перебували в полоні, представляють морську піхоту та сухопутні війська ЗСУ, повідомили ZAXID.NET в прес-службі Тернопільської ОВА.

Загалом додому на Тернопільщину з полону повернуться один морпіх та троє піхотинців. Чоловіки родом із Заліщиків та Тернополя. На них вже чекають рідні та друзі в рідних домівках.

Також відомо, що найстаршому військовослужбовцю з Тернопільщини, який перебував в полоні і потрапив під цьогорічний обмін – 46 років, а наймолодшому – 27 років. Ще двом чоловікам по 33 та 34 роки.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. В Україну з російського полону повернулися 230 українців: 213 солдатів і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних. Додамо, що 182 з 230 звільнених мали статус військовополоненого, а 48 вважали зниклими безвісти.