Наталія Москаленко мобілізувалася за 10 днів до судового засідання в її справі

Заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко, яку підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах, мобілізувалася до Збройних сил України. Про це повідомив у вівторок, 27 травня, Центр протидії корупції.

У вересні 2024 року НАБУ та САП викрили Наталію Максименко на отриманні хабаря у розмірі 40 тис. доларів. Правоохоронці встановили, що посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування.

Тоді НАБУ та САП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 ККУ (хабарництво), а пізніше помістили Максименко під варту. Згодом за посадовицю внесли заставу в розмірі 8 млн грн.

Вже у травні 2025 року посадовиця мобілізувалася до ЗСУ. Де саме проходить службу Наталія Максименко, в ЦПД не уточнили.

«Тепер цікаво, чи Міноборони скасовуватиме наказ про мобілізацію Максименко так само як це було з Насіровим. Бо виглядає так, що йдеться про чергову підозрювану, яка хоче уникнути покарання за допомогою мобілізації», – написав ЦПД.

За даними джерел ЦПД, Наталія Максименко мобілізувалася до ЗСУ 9 травня, за 10 днів до засідання Вищого антикорупційного суду в її справі.

Зазначимо, мобілізація Максименко відбулася на тлі того, що підсудний у справі про зловживання службовим становищем та мільйонне хабарництво ексголова ДФС Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ. Його мобілізація відбулася під час судових дебатів, після яких у справі експосадовця мали оголосити вирок.

Вже 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши її неправомірною. За цим фактом військова служба порядку розпочала службове розслідування. Після цього суд продовжив Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов’язання ще на два місяці. Підорюваний має носити електронний браслет, прибувати до суду за викликом та здати закордонний паспорт.

24 квітня суд змінив запобіжний захід, помістивши Насірова під варту та збільшивши йому заставу до 40 млн грн. 9 травня за Насірова внесли заставу і він вийшов з СІЗО.