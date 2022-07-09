ЗСУ відбили ворожі штурми на кількох напрямках, на Луганщині знищили казарми росіян разом зі складами боєприпасів, через що ворог призупинив наступ. Росіяни також почали посилені тренування на п'яти аеродромах у Білорусі

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни випустили по Миколаєву шість ракет, є руйнування житлових будинків та пошкодження підприємств. Ракетного удару ворожі війська завдали й по Харкову, кількох поранених госпіталізували до лікарень.

Вранці росіяни також обстріляли з «Градів» Інгулецький район Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинула 41-річна жінка та 20-річна дівчина, ще двоє людей з осколковими пораненнями перебувають у лікарні.

На Харківському напрямку ЗСУ знешкодили розвідувальну групу противника. Також українські військові відбили ворожі штурми на кількох напрямках. Зокрема, на Луганщині ЗСУ знищили ворожі казарми та склади з боєприпасами За інформацією голови ОВА, росіяни призупинили наступ.

Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю. Російські льотчики також розпочали посилені тренування на п'яти аеродромах у Білорусі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 37 200 військових. Також було знищено:

танків – 1 638 (+1);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 815 (+4);

артилерійських систем – 832 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 108 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 687 (+2);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 674 (+5);

спеціальна техніка – 66 (+0);

крилаті ракети – 155 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські війська вранці обстріляли з «Градів» Кривий Ріг, відомо про двох загиблих.