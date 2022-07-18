Підсумки 145 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото Yevhen Zavhorodnii
Масовий обстріл Миколаєва, росіяни випустили чотири ракети по Одещині, не вщухають ворожі атаки на Дніпропетровщині та Харківщині. Проте й українські бійці не жаліють окупантів та щодня завдають потужних ударів по позиціях російських військових.
ZAXID.NET підсумовує сто сорок п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вночі та вранці було неспокійно на Дніпропетровщині. Росіяни випустили близько 60 снарядів з РСЗВ по Нікополю, а також атакували й інші населені пункти, поцілили, зокрема, у школу та елеватор з зерном.
Зранку Миколаїв зазнав чергового масованого ракетного обстрілу. Ворожі ракети випустили й по Одеській області: одну ракету вдалось збити, проте три все ж влучили у цілі окупантів. Дві попали у об'єкт військової інфраструктури, ще одна влучила в міст через Дністровський лиман.
Не вщухають ворожі обстріли й на Харківщині. Серед позитивних новин, то українські бійці розбили ворожу ДРГ під Харковом, одного з командирів взяли в полон.
Ситуація на сході країни, а також на Херсонщині залишається стабільно напруженою. Збройні сили відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, загалом зупинивши наступ росіян на вісім населених пунктів.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 18 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 38 450 військових. Також було знищено:
- танків – 1 687 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 886 (+7);
- артилерійських систем – 849 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 248 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 113 (+3);
- літаків – 220 (+0);
- гелікоптерів – 188 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 753 (+7);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 670 (+2);
- спеціальної техніки – 70 (+2);
- крилатих ракет – 166 (+0).