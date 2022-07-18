Масовий обстріл Миколаєва, росіяни випустили чотири ракети по Одещині, не вщухають ворожі атаки на Дніпропетровщині та Харківщині. Проте й українські бійці не жаліють окупантів та щодня завдають потужних ударів по позиціях російських військових.

ZAXID.NET підсумовує сто сорок п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі та вранці було неспокійно на Дніпропетровщині. Росіяни випустили близько 60 снарядів з РСЗВ по Нікополю, а також атакували й інші населені пункти, поцілили, зокрема, у школу та елеватор з зерном.

Зранку Миколаїв зазнав чергового масованого ракетного обстрілу. Ворожі ракети випустили й по Одеській області: одну ракету вдалось збити, проте три все ж влучили у цілі окупантів. Дві попали у об'єкт військової інфраструктури, ще одна влучила в міст через Дністровський лиман.

Не вщухають ворожі обстріли й на Харківщині. Серед позитивних новин, то українські бійці розбили ворожу ДРГ під Харковом, одного з командирів взяли в полон.

Ситуація на сході країни, а також на Херсонщині залишається стабільно напруженою. Збройні сили відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, загалом зупинивши наступ росіян на вісім населених пунктів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 38 450 військових. Також було знищено: