Сьогодні росіяни завдавали ударів по зерносховищу на Одещині, а також по мирному Миколаєву. Важка ситуація й на Херсонщині – російській військові посилили репресії проти населення та продовжують викрадати людей.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили ракетами по зерносховищу в Одеській області. Силам ППО вдалось збити дві з п’яти російських ракет. Вночі російські військові обстріляли також Миколаїв ракетами типу С-300.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові досягли часткового успіху у Миколаївській області. Згідно з цією інформацією, росіяни закріпились на південній околиці села Благодатне.

Щодо ситуації на Херсонщині, то українські військові за одну годину збили три ворожі безпілотники, а російській військові посилили репресії проти населення. У Новій Каховці окупанти викрали двох директорок ліцеїв.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 45 200 військових. Також було знищено: