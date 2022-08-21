Підсумки 179 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Сьогодні росіяни завдавали ударів по зерносховищу на Одещині, а також по мирному Миколаєву. Важка ситуація й на Херсонщині – російській військові посилили репресії проти населення та продовжують викрадати людей.
ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни вдарили ракетами по зерносховищу в Одеській області. Силам ППО вдалось збити дві з п’яти російських ракет. Вночі російські військові обстріляли також Миколаїв ракетами типу С-300.
Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові досягли часткового успіху у Миколаївській області. Згідно з цією інформацією, росіяни закріпились на південній околиці села Благодатне.
Щодо ситуації на Херсонщині, то українські військові за одну годину збили три ворожі безпілотники, а російській військові посилили репресії проти населення. У Новій Каховці окупанти викрали двох директорок ліцеїв.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 21 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 45 200 військових. Також було знищено:
- танків – 1 912 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 224 (+12);
- артилерійських систем – 1 028 (+10);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 266 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 141 (+0);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 197 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 806 (+3);
- крилатих ракет – 190 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 143 (+6);
- спеціальної техніки – 99 (+2).