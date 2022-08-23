Сьогодні українці відзначають День прапора та згадують про захисників, які воюють за нашу свободу. У переддень Дня Незалежності СБУ вкотре наголосила, що українцям варто бути пильними, оскільки росіяни можуть вчиняти провокації.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину ракетами, «Градами» і дронами-камікадзе. З вибухів ранок почався й у Харкові, росіяни нанесли кілька ударів по місту.

На Херсонщині ЗСУ знищили два склади боєприпасів і два командні пункти росіян. Лунали вибухи й над Севастополем, окупаційна влада заявила, що збили безпілотник.

СБУ закликала українців бути особливо пильними на День Незалежності, оскільки у найближчі дні росіяни можуть вчиняти провокації. США також мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 45 550 військових. Також було знищено: