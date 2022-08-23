Підсумки 181 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Сьогодні українці відзначають День прапора та згадують про захисників, які воюють за нашу свободу. У переддень Дня Незалежності СБУ вкотре наголосила, що українцям варто бути пильними, оскільки росіяни можуть вчиняти провокації.
ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину ракетами, «Градами» і дронами-камікадзе. З вибухів ранок почався й у Харкові, росіяни нанесли кілька ударів по місту.
На Херсонщині ЗСУ знищили два склади боєприпасів і два командні пункти росіян. Лунали вибухи й над Севастополем, окупаційна влада заявила, що збили безпілотник.
СБУ закликала українців бути особливо пильними на День Незалежності, оскільки у найближчі дні росіяни можуть вчиняти провокації. США також мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 23 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 45 550 військових. Також було знищено:
- танків – 1 921 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 238 (+8);
- артилерійських систем – 1 033 (+1);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 266 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 146 (+1);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 198 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 817 (+2);
- крилатих ракет – 196 (+2);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 150 (+1);
- спеціальної техніки – 99 (+0).