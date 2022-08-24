Цьогоріч День Незалежності особливий для усіх українців, адже 24 серпня виповнюється рівно пів року, як ми знову виборюємо свою незалежність і платимо за неї найвищу ціну. У цей день по всій країні лунали повітряні тривоги, але росіяни не зіпсували нашого свята.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У День Незалежності по всій країні протягом дня лунали сирени. Сьогодні також рівно пів року, як українці відважно обороняють свою землю від російських загарбників. За цей час вони знищили військової техніки росіян на 16,6 млрд доларів. Найбільших втрат Росія зазнала в перший тиждень повномасштабної війни.

Росіяни завдали кількох ударів по військовій інфраструктурі Миргорода, вдарили ракетами по Хмельницькій області, обстрілювали Дніпропетровщину. Ворожі атаки були й у Харкові та Харківській області, під прицілом були околиці Миколаєва, а також росіяни знову атакували Запоріжжя.

Українська ППО збила безпілотники над Вінниччиною і Чернігівщиною. Над Черкаською областю українські захисники збили російську ракету.

Російські військові здійснили невдалі спробі наступу на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 45 700 військових. Також було знищено: