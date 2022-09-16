У Бердянську застрелили подружжя колаборантів, вибухи лунали й у Херсоні та Мелітополі. Тим часом росіяни третій день поспіль наносять удари по Кривому Рогу, а на деокупованій території Харківщини знайшли вже 10 російських катівень.

ZAXID.NET підсумовує двохсот п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, це уже третій день поспіль ворог атакує місто. Вдень сили ППО також збили три ворожі ракети на Дніпропетровщині.

Нові атаки були й на Харківщині. На деокупованій території області знайшли вже 10 російських катівень, а у звільненому від окупантів Ізюмі знайшли одну з найбільших братських могил від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Маємо трохи новин й з тимчасово окупованих територій. Будівлю окупаційної адміністрації в Херсоні атакували ракетами, відомо про падіння щонайменше п’яти ракет. У Мелітополі на аеродромі також пролунав вибух.

«Генпрокурор ЛНР» і його заступниця загинули від вибуху у його кабінеті, а у окупованому Бердянську застрелили подружжя колаборантів, які займали високі посади в окупаційній адміністрації.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 54 050 військових. Також було знищено: