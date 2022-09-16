Російські воєнні злочинці в п’ятницю, 16 вересня, втретє вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Загалом це четверта ракетна атака на це місто за останні три дні.

Про вибух у Кривому Розі першим повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Це сталося о 13:08. На той момент в області вже тривала повітряна тривога, яку оголосили о 12:51. О 13:20 повідомили про відбій, але о 13:29 повітряну тривогу оголосили знову – вона тривала до 14:02.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, внаслідок чого виникли серйозні руйнування гідротехнічних споруд.

«Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки “прильотів”. Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі», – заявив Резніченко й назвав такі дії російських воєнних злочинців «черговим ракетним терором».

Нагадаємо, вперше росіяни вдарили по дамбі Карачунівського водосховища ввечері 14 вересня. Це призвело до підйому води в ріці Інгулець, підтоплення 116 приватних будинків і проблем з водопостачанням. Другий удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу росіяни завдали ввечері 15 вересня. Крім того, вдень 15 вересня вони вдарили крилатою ракетою по одному з промислових підприємств.