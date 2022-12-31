Росіяни знову атакували ракетами та дронами територію України. Вибухи пролунали в Києві та області, у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві. Є загиблий та поранені.

ZAXID.NET підсумовує 310 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вдень росіяни завдали другого масованого ракетного удару по Україні за тиждень. Ракетного обстрілу зазнали Київ, Хмельницький, Запоріжжя та Миколаїв, у кількох областях працювали сили протиповітряної оборони: їм вдалося збити 12 ракет з 20. Шість ворожих ракет було збито на Київщині, п’ять на Житомирщині та одну на Хмельниччині. Крім того, окупанти провели 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

Уламки ракети потрапили у приватний будинок у Києві. Також постраждав готель «Алфавіто» – вибух зруйнував п’ять поверхів будівлі. У Солом’янському районі загинув літній чоловік, ще 22 людини постраждали, 14 з них госпіталізували. У Миколаєві шестеро поранених. Трьох госпіталізовано, ще трьом на місці надано допомогу. У Запоріжжі зазнали поранень четверо людей, ще чотири людини отримали поранення у Хмельницькому.

За інформацією Генштабу, противник не припиняє наступ на Лиманському і Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Від ворожої артилерії постраждали прикордонні села Сумської та Харківської областей, прифронтові населені пункти Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 грудня втрати Росії серед особового складу становлять близько 105 960 військових. Також було знищено: