Росіяни продовжують наступ на Донеччині, тим часом британська розвідка вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут.

ZAXID.NET підсумовує 332 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби російські війська завдали 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує намагатися повністю окупувати Донеччину, наступає на Авдіївському, Бахмутському та Запорізькому напрямках, проте безуспішно. Британська розвідка вважає, що ситуація в зонах бойових дій в Україні зайшла у глухий кут, однак на сьогодні існує можливість просування російських військ навколо Бахмута.

Артилерійські обстріли населених пунктів продовжуються вздовж всієї лінії зіткнення, також від російської артилерії постраждали прикордонні села Сумської та Харківської областей. 60-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Вовчанська вранці 21 січня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Також є поранені, серед яких 7-річна дівчинка.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни намагаються створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії, і вимагають примусово підписати так звані «акти про підтвердження фактичного місця проживання громадянина».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 120 160 осіб військових. Також було знищено: