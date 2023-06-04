Росіяни продовжують нічні атаки безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури України. Відтак цієї ночі є влучання в оперативний аеродром біля Кропивницького. Все ж українській ППО вдається збивати більшість ворожих цілей.

ZAXID.NET підсумовує 465 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Загалом протягом доби ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог й надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби окупанти здійснили невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

У неділю, 4 травня, дві російські ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького. Там обійшлося без жертв.

Загалом цієї ночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА «Shahed-136/131». За уточненою інформацією, оборонці України знищили 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 червня втрати Росії серед особового складу, за даними Генштабу, становлять близько 209940 російських військових. Також було знищено: