Російські окупанти продовжують тероризувати та вбивати українців. Кількість загиблих від ракетного удару по Краматорську зросла до 11. Вороги двічі за ніч обстріляли Україну ракетами й дронами-камікадзе. Крім цього, росіяни 44 рази вдарили з авіації та приблизно 20 разів з реактивних систем залпового вогню.

ZAXID.NET підсумовує 490 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. За останню добу відбулось приблизно 20 бойових зіткнень.

На Куп'янському, Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії, мінометів та авіації позиції захисників та населені пункти. Без успіху ворог наступав на Шахтарському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Також українським військовим вдалось відбити всі атаки росіян на Мар'їнському напрямку.

На Запоріжжі та Херсонщині вороги намагаються завадити просуванню українських військ. Окупанти обстрілюють населені пункти з авіації та артилерії.

Авіація сил оборони за останню добу 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу противника, п'ять – по зенітно-ракетних комплексах, один – по пункту управління ворога. Крім цього, захисники з ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ росіян.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що Україні вдалось перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військовослужбовці 2 механізованого батальйону 22 ОМБр провели вдалий штурм на Бахмутському напрямку, зачистили позиції ворога та взяли в полон окупанта.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 227 100 осіб (приблизно +930 за попередню добу). Також захисники знищили: