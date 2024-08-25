Рівненський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового, який після важкого поранення на фронті та лікування, не отримував додаткові виплати (100 тис. грн на місяць). Суд зобов’язав командира військової частини нарахувати додаткову винагороду позивачу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду із позовом до військової частини звернувся мешканець Рівненщини, який із березня 2022 року проходив військову службу. У листопаді 2022 року військовий отримав поранення на фронті і потім перебував на лікуванні. Згодом, його визнали непридатним до військової служби. Позивач під час лікування не отримував додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) від військової частини, хоча мав на це право. Тому просив суд визнати протиправною бездіяльність частини щодо невиплати винагороди та зобов’язати її нарахувати.

Справу розглянула суддя Ольга Поліщук, яка дослідила усі надані матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що під час перебування на стаціонарному лікуванні позивачу не нараховували додаткову винагороду. На думку судді, позивачу мали нарахувати додаткові виплати, пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу до іншого, та дням перебування позивача у відпустці для лікування після тяжкого поранення.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати додаткової винагороди військовому за час лікування у медзакладах та зобов’язала командира частини нарахувати ці гроші. Рішення ще можна оскаржити.