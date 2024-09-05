Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях міської ради Чернігова 5 вересня

У четвер, 5 вересня, правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях міської ради Чернігова, міського комунального підприємства, комерційної структури та у будинках їхніх керівників. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Слідчі зазначають, що вони викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, що завдало значних збитків. За їхніми даними, посадовці без аукціону передали комунальну землю під забудову АЗС.

Через зловживання посадовцями службовим становищем правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Виконувач обов‘язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако написав, що силовики увірвалися до міськради з автоматами та фактично заблокували її роботу.

«Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. На цій підставі, озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради», – йдеться у дописі.



Ломако стверджує про політичний тиск й тривале залякування місцевих депутатів.



«Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії», – наголосив в.о. міського голови.

Нагадаємо, 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у порушені законодавства про конфлікт інтересів та оштрафував його на 10,3 тис. грн. Суд також позбавив його права обіймати посаду міського голови впродовж року. За інформацією Нацагентства з питань запобігання корупції, Атрошенко у серпні 2022 року дав розпорядження водієві транспортувати за кордон авто дружини Tesla Model X.

Згодом чиновник намагався оскаржити це рішення в апеляційному суді, однак 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд залишив чинним постанову Яворівського суду.

Відзначимо, що для України випадок, коли мера великого міста на рік відсторонюють від посади, – прецедент.