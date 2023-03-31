Водій Hyundai Matrix не надав перевагу в русі мотоциклісту, відтак сталось зіткнення

Волинська поліція розшукує водія, який на проспекті Відродження збив 18-річного мотоцикліста і втік. Чоловік залишив автомобіль на місці аварії. Де він наразі перебуває, невідомо, пошуки тривають. Внаслідок ДТП постраждав водій мотоцикла та його неповнолітній пасажир.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, аварія сталась ввечері у четвер, 30 березня. «Водій Hyundai Matrix не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Внаслідок 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля залишив своє авто і втік з місця аварії. Наразі поліцейські вже встановили його особу, але де саме перебуває чоловік – невідомо. Станом на 11:00 наступного дня пошуки ще тривають.

Згодом у департаменті муніципальної варти опублікували відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент ДТП.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.

Завідувач центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік повідомив ZAXID.NET, що обоє потерпілих на момент надання першої допомоги перебували у стані середньої важкості. В них обох діагностували забої, а у водія мотоцикла – також закриту черепно-мозкову травму.