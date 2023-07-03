Шахраєм виявився житель Києва, який переховувався на Волині

Тернопільські правоохоронці встановили чоловіка, який телефоном видурив у 81-річної пенсіонерки з Тернополя майже 340 тис. гривень. Шахраєм виявився житель Києва, а затримали його на Волині. Поліцейські встановили, що він причетний до ще одного подібного злочину.

Тернополянка віддала шахраям майже 340 тис. гривень за видуману операцію онука, який потрапив у жахливе ДТП. Подія трапилася 19 червня. До 81-річної жінки вночі подзвонив незнайомий і розповів популярну вигадану історію про те, що треба терміново заплатити за операцію родича, інакше він помре. Тернополянка погодилася, а за кілька годин до неї приїхали невідомі і забрали 4 000 доларів, 3000 євро та 68 000 гривень. Лише вранці жінка зрозуміла, що її ошукали.

За кілька тижнів поліцейським вдалося встановити, що до шахрайства причетний киянин. «У ході слідчо-оперативних заходів співробітники карного розшуку особу зловмисника. Шахраєм виявився 35-річний житель Києва, який неодноразово був судимий за вчинення майнових злочинів», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Затримали зловмисника на Волині, де він теж вчинив шахрайство. Чоловіка помістили в слідчий ізолятор Луцька, де він чекатиме на вирок суду. Слідчі Тернопільського районного управління оголосили підозру киянину за ч. 2 ст. 190 КК України. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.