Наприкінці квітня суд призначив винуватиці аварії 17 тис. грн штрафу за їзду під дією наркотиків

Поліція завершила розслідування справи 35-річної мешканки Тернополя, яка в ніч перед Великоднем в'їхала у собор та пошкодила церковне майно. Незабаром справу розглядатиме суд. Ірині Яворській-Скрабут інкримінують порушення одразу двох статей ККУ, одна з яких передбачає до п'яти років тюрми. Відомо, що жінка перерахувала на рахунок собору свою заставу 49,6 тис. грн.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у середу, 24 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини.

«Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянки, яка під дією амфетаміну в’їхала на Audi до Архикатедрального Собору УГКЦ у Тернополі й пошкодила пам’ятку національного значення», – йдеться у повідомленні. За скоєне їй загрожує максимум до п'яти років ув'язнення.

Інцидент стався в ніч на Великдень 23 квітня у Тернополі. 35-річна водійка Audi після сварки з чоловіком заїхала у Архикатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ, знесла металеві двері та в'їхала у плащаницю. Згодом суд дозволив їй вийти під заставу в 49,6 тис. грн, чим жінка й скористалась.

Жінка за кермом Audi в'їхала у собор та розбила церковну плащаницю. Під час ДТП дивом ніхто не постраждав

Згодом експертиза встановила, що у момент аварії Ірина Яворська-Скрабут перебувала під дією амфетаміну. За водіння під наркотиками її оштрафували на 17 тис. грн. Крім того, їй протягом року буде заборонено сідати за кермо.

Спершу поліція кваліфікувала справу лише за ст. 178 ККУ (пошкодження релігійних споруд), яка передбачає максимум до трьох років тюрми. Але згодом додали також підозру за ч.3 ст. 298 ККУ (руйнування об'єктів культурної спадщини), яка передбачає жорсткіше покарання: до п'яти років ув'язнення.

Станом на 24 серпня Ірина Яворська-Скрабут відшкодувала заподіяні собору збитки. Як йдеться в одній з ухвал, вона перерахувала свою заставу на рахунок собору.