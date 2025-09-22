Олександра Безрукавого затримали в Боснії і Герцеговині

Польща відмовилася екстрадувати агента військової розвідки ГРУ, якого підозрюють у підпалах посилок в аеропортах Європи. Росіяни намагалися повернути його, оголосивши агента у міжнародний розшук. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомила польська Gazeta Wyborcza.

Росія намагалася звільнити агента військової розвідки ГРУ Олександра Безрукавого, якого підозрюють у координації підпалів посилок на вантажних рейсах до США і Канади.

Відомо, що у 2024 році правоохоронці розслідували серію вибухів посилок у британському місті Бірмінгем, Лейпцигу в Німеччині та поблизу Варшави. Серед підозрюваних є українці, а також росіянин, 44-річний Олександр Безрукавий.

Безрукавого затримали в Боснії і Герцеговині, коли він нібито планував добиратися до Сербії, а звідти – до Росії. В той час його вже розшукували польські служби. Після затримання силовики отримали два запити про екстрадицію – з Польщі та Росії. Зокрема, у Москві стверджували, що Безрукавий є серйозним злочинцем, який перебуває в розшуку. Проте Gazeta Wyborcza, наголошує, якби Росія переслідувала чоловіка, то він би не міг легалізувати проживання в Шенгенській зоні.

Журналісти дізналися, що росіянин отримав право на проживання в Іспанії, пред’явивши підроблене свідоцтво про шлюб із жінкою, яка в Україні веде туристичне агентство. ЗМІ також вдалося з’ясувати, що в Росії Безрукавого подали в розшук тільки після його затримання.

Зрештою, Безрукавого віддали Польщі. Москва подала ще один запит про екстрадицію, цього разу до польських органів, однак отримала відмову. Польські правоохоронці переконані, що докази дозволять засудити його до тривалих термінів увʼязнення.

Джерела Gazeta Wyborcza зазначають, що відмова Польщі видати росіянина – найсильніший удар по службах ГРУ за останні роки.

Нагадаємо, 11 серпня у Польщі прокурори висунули звинувачення проти українки, яка в липні 2024 року відправила кур'єром посилку з вибуховими матеріалами.