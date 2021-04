DMX виступає на концерті у штаті Джорджія, США, квітень 2019 року

Американський репер Ерл Сіммонс, відомий під псевдонімом DMX, помер у п'ятницю у віці 50 років, повідомив журнал People.

«Ми з глибокою скорботою повідомляємо, що сьогодні наш улюблений DMX, в народженні Ерл Сіммонс, помер у віці 50 років в лікарні міста Вайт-Плейнс, перебуваючи в оточенні сім'ї, після того, як протягом останніх декількох днів він був підключений до апаратів життєзабезпечення», – повідомила сім'я музиканта.

«Ерл був бійцем, який боровся до самого кінця. Він усім серцем любив сім'ю, і ми дорожили часом, який ми провели з ним. Музика Ерла надихнула незліченну кількість шанувальників у всьому світі, і його культова спадщина житиме вічно», – додали родичі репера.

До лікарні DMX потрапив тиждень тому після інфаркту. У той час він перебував удома.

DMX – автор таких хітів як X Gon’ Give It To Ya, Party Up (Up in Here) і Dogs Out.

За свою кар'єру він також встиг знятися в декількох фільмах, серед яких – «Ромео повинен померти», «Ніколи не вмирай поодинці» і «Темрява на околиці міста».