У Львові відкрили новий ресторан KRAMAR-rest

Здивувати гастрономічний ринок Львова не так просто, але є ті, хто наважується запропонувати щось справді новеньке. Як ресторан від мережі KRAMAR LTD, що налічує 15 рибних магазинів у Львові та області. А нещодавно – відкрила власний ресторан KRAMAR-rest, який здатен здивувати навіть найвибагливіших гурманів.

KRAMAR-rest відкрили у Львові

Фішка нового закладу – це вражаючий асортимент рибних страв, їх у меню налічується понад 50! Чого тільки нема в цьому переліку: і тартар з тунця та авокадо, і паштет з копчених мідій, і салат Цезар з кальмаром. Любителів азійської кухні порадують суп Том ям, велетенський вибір ролів і нігірі. А фанатам кулінарних відкриттів точно захочеться скуштувати суп буябес або смажену на т-пані барабульку з лимонним соусом.

Таке смакове різноманіття забезпечується найсвіжішими інгредієнтами, адже KRAMAR LTD імпортує рибу із 40 країн світу. А професійний шеф-кухар Ігор Герилів створює з неї унікальні рецепти. Ба більше, навіть готовий ділитися фірмовими таємницями із відвідувачами.

«Концепція ресторану KRAMAR-rest полягає в тому, що ми всі страви готуємо з нашої риби, яку гість не тільки може замовити, як готову страву в ресторані, а й придбати у нашому магазині, тут поряд, та спробувати приготувати щось схоже вдома. Якщо щось не вийде, можна запитати мене – я радо поділюся секретами та рецептами страв», – розповів Ігор Герилів.

Вишукані страви у KRAMAR-rest

Та навіщо заморочуватися, якщо можна просто завітати у KRAMAR-rest на вул. Данила Апостола, 16х та отримати готову смакоту із неймовірною подачею. Адже справжні поціновувачі смачного знають, як сильно візуальна складова впливає на апетит. І в цьому засновники нового закладу теж вбачають особливу місію.

«Відкривши 15 магазинів KRAMAR-SHOP у Львові та в області, ми отримали дуже багато задоволених відгуків від наших клієнтів. Тож вирішили не зупинятися, а й надалі впроваджувати культуру споживання риби в нашому регіоні, – говорить Дмитро Крамар, засновник Крамар ЛТД, – Проте цього разу дивуватимемо не тільки високою якістю, а й оригінальними і дуже смачними рибними стравами, які можна буде спробувати лише в нашому ресторані».

Шеф-кухар ресторану KRAMAR-rest Ігор Герилів

Популяризація рибних страв з акцентом на якості та різноманітті – справді важлива мета ресторану KRAMAR-rest. У закладі прагнуть зробити високу кухню доступною для кожного. Тому тут не лише можна скуштувати особливі страви за приємними цінами, а й отримати кулінарне натхнення для власних експериментів.

А якісні продукти для них завжди знайдуться у KRAMAR-SHOP, розташованому поряд: у крамниці можна обирати з величезного асортименту риби й морепродуктів та отримати професійні поради продавців-консультантів. А для тих, хто хоче балувати себе смаколиками чи не щодня, працює сайт закладу kramar-rest.com, де можна забронювати столик або замовити обрані страви з доставкою. Чи приїхати і забрати власноруч – адже зараз у KRAMAR-rest є знижка 15% на самовивіз.

Насолодитись стравами KRAMAR-rest можна як в ресторані, так і вдома

Команда нового закладу готова не лише вражати багатством смаків, а й запроваджувати нові стандарти приготування та подачі, підбору меню, бездоганного сервісу. І, звісно, отримувати зворотний зв'язок від клієнтів, адже саме їхній попит свого часу надихнув мережу на нове відкриття. І саме він, на думку власників закладу, стане стимулом розвиватися далі та розширювати кулінарні горизонти львів’ян і гостей міста.

Ресторан KRAMAR-rest чекає відвідувачів щодня з 11:00 до 23:00 на Данила Апостола, 16х, щоб подарувати відвідувачам незабутні моменти смачного та невимушеного відпочинку з апетитними ексклюзивними новинками.