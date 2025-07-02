Порошенко перебуває під санкціями РНБО з лютого 2025 року

П’ятий президент України, а нині лідер фракції «Європейська Солідарність», олігарх Петро Порошенко різко розкритикував чинного президента Володимира Зеленського, заявивши, що його дії «нічим не відрізняються від дій Росії». Про це народний депутат сказав в інтерв’ю британській газеті Times.

Так, Порошенко звинуватив Зеленського в авторитаризмі, який проявляється в тому, що президент прагне «усунути будь-якого конкурента з політичної арени» і «правити Україною залізною рукою».

Також експрезидент прокоментував введення Україною санкцій проти нього у лютому 2025 року.

«Сьогодні це буде Порошенко, завтра – [Валерій] Залужний, а післязавтра будь-хто… Це авторитаризм», – сказав він.

Петро Порошенко вважає, що потрапив під обмеження через особисту ненависть Володимира Зеленського до нього.

«Чому він це робить? Тому що він ненавидить мене на біологічному, хімічному рівні… І, чесно кажучи, я теж не люблю Зеленського. Але ніколи під час війни я не робив нічого ворожого проти нього. Я є обраною особою. У мене друга за чисельністю фракція в парламенті. І він думає, що має право не пустити мене на парламентські збори? Він просто порушує Конституцію. І це абсолютно нічим не відрізняється від Росії», — заявив Порошенко.

Водночас видання зауважує, що п’ятий президент наполягав на тому, що хотів не критикувати Володимира Зеленського, а лише «дати йому пораду», зокрема щодо комунікації з президентом США Дональдом Трампом.

«Вчіться на досвіді Бібі», – сказав Порошенко, маючи на увазі ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Порошенко також відзначив, що американська адміністрація проявляє недовіру до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та пані посла в США Оксани Маркарової, яку республіканці звинувачували у втручанні в американські вибори.

Глава «Європейської Солідарності» підсумував, що «єдність є ключовим фактором успіху», а претензії до влади у нього з’являться після закінчення війни.

Санкції проти Порошенка – що відомо

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти п’ятьох українських бізнесменів та політиків. Зокрема до списку увійшов і п’ятий президент Петро Порошенко.

Згідно з указом президента №81/2025, Порошенка позбавили державних нагород, заборонили брати участь у приватизації, користуватися радіочастотами, обмежили торгівельні операції та заблокували грошові перекази за кордон. Повний список санкцій щодо експрезидента – за посиланням.

За даними СБУ, Петро Порошенко під час виконання повноважень президента України «поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік», тож санкції запровадили «через загрози державній безпеці».

Порошенко звинуватив президента Володимира Зеленського у сприянні ухваленню РНБО «антиконституційного, політично мотивованого рішення» щодо нього. 28 лютого адвокати Петра Порошенка подали позов до Верховного суду щодо санкцій проти їхнього підзахисного.