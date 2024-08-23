Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі

Служба безпеки України викрила та ліквідувала на Одещині злочинну схему, яку організували посадовці одного з місцевих райвідділів Міграційної служби. Держслужбовці за гроші оформлювали документи для ухилянтів, які дозволяли уникнути оновлення даних у ТЦК та СП та не повертатися в Україну, повідомили у пресслужбі СБУ у п’ятницю, 23 серпня.

За даними слідства, голова ДМС в Одеській області, двоє його підлеглих та ще один посадовець з регіонального підрозділу ЦНАП організували незаконну видачу документів для чоловіків призовного віку, які дозволяли їм покинути Україну та не повертатися. За грошову винагороду від 500 до 2000 доларів посадовці віддалено оформлювали закордонні паспорти.

«Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок “робили” із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Корупційна оборудка, яку створили посадовці, дозволяла ухилянтам не повертатися на територію України, а також не ставати на військовий облік і не оновлювати дані у ТЦК та СП. Вартість послуг зловмисників залежала від терміновості – за час роботи схеми посадовці оформили понад 150 документів.

Правоохоронці провели 57 обшуків, під час яких на робочих місцях посадовців та за їхніми місцями проживання виявили понад 300 тис. доларів, понад 60 тис. євро та майже 200 печаток та штампів, використовуваних у злочинній оборудці. Трьох посадовців Міграційної служи звільнили та повідомили їм про підозру за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Таку ж підозру оголосили чиновнику ЦНАП. Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки.