Шість дронів, внаслідок протидії РЕБ, були локаційно втрачені

В ніч на 22 вересня сили ППО відбивали атаку ударних безпілотників та ракет. Ліквідувати вдалося майже усі дрони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганщини та випустили 80 ударних БПЛА із Єйська та Курська.



«Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України», – йдеться у дописі.

Результати роботи сил ППО уночі 22 вересня

В результаті протиповітряного бою українські військові збили 71 ударний безпілотник, іще шість дронів, внаслідок протидії РЕБ, були локаційно втрачені. Додають, що ППО працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Наслідки російської атаки