Одна з камер катівні у Куп'янську

Харківська обласна прокуратура ідентифікувала та оголосила про підозри 18 фігурантам, причетним до організації катівні під час тимчасової окупації харківського Куп’янська у 2022 році. Серед фігурантів – російські військові, бійці так званих «ДНР/ЛНР» та колишні правоохоронці, які перейшли на бік окупантів, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 2 липня.

За даними слідства, під час окупації частини Харківської області з березня по вересень 2022 року на території Куп’янського райвідділку поліції облаштували катівню, де незаконно утримували понад сотню людей. Серед причетних до катувань або охорони місця незаконного утримання прокуратура ідентифікувала:

начальника окупаційного управління внутрішніх справ на Харківщині;

російських солдатів;

учасників незаконних формувань (так званих «ДНР» та «ЛНР»);

колишніх поліцейських, які перейшли на бік росіян.

Зазначається, що частині з 18 підозрюваних інкримінують не тільки порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ), але й колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 ККУ).

Українські правоохоронці встановили, що у будівлі райвідділку незаконно утримували щонайменше сотню місцевих мешканців. За даними прокуратури, людей утримували в антисанітарії, без води та медичної допомоги та нормального забезпечення їжею – у пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що затримані харчувалися переважно недоїдками військових.

«Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм. Під час катувань потерпілих змушували давати неправдиві покази щодо себе чи інших осіб, зізнаватись у співпраці з ЗСУ чи СБУ. Затриманим погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів. У деяких випадках катування набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували рити могили собі та іншим», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Після деокупації Куп’янська правоохоронці встановили щонайменше 110 постраждалих. Серед них – рятувальники, вчителі, учасники бойових дій, волонтери, цивільні та представники місцевої влади.

За цими фактами двом фігурантам оголосили про підозри особисто. Ще 16 причетних до катувань у Куп’янську отримали підозри заочно, триває процедура щодо оголошення їх в розшук.