Троє ухилянтів заплатили закарпатцям 21,5 тис. доларів

Поліція разом з прикордонниками затримали 45-річного жителя села Теково та 30-річного мешканця Буштина під час спроби переправити через кордон трьох ухилянтів з Прикарпаття та Сум. Закарпатців взяли під варту, їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 29 березня, переправників з ухилянтами затримали на гарячому на околиці села Великі Береги Берегівського району.

«Чоловіків затримали саме під час транспортування трьох клієнтів призовного віку до межі Державного кордону України. Вартість своїх послуг зловмисники оцінили в 6 500 доларів США з однієї людини. Після отримання зловмисниками раніше обумовленої суми грошей, фігуранти були викриті правоохоронцями», – інформують у поліції.

Слідчі вилучили з місця події автомобіль Volkswagen, мотоцикл, мобільні телефони та 21 500 доларів готівкою, які ухилянти заплатили переправникам.

Закарпатцям повідомили про підозру та взяли під варту з можливістю внести 242 тис. грн та 181 тис. грн застави. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.