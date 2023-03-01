Американський винищувач F-16 на навчаннях з українськими літаками в Миргороді Полтавської області, 2011 рік

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал вважає недоречним надання Україні винищувачів F-16. Про це він сказав у вівторок, 28 лютого, на слуханнях Комітету Палати представників США з питань нагляду за допомогою США Україні, повідомляє CNN.

«Мені просто важко сказати будь-якому члену Конгресу чи американському народу, що цей долар, витрачений зараз, найкраще використати на F-16», – наголосив він.

За словами заступника міністра оборони США, на надання Україні F-16 і навчання пілотів знадобиться 18 місяців. Витрати на це швидко виснажать виділені гроші для надання допомоги США Україні.

Кал вважає, що F-16 зараз не є одним із трьох пріоритетів для Києва, якими є ППО, артилерія та бронетехніка. Заступник очільника Пентагону наголосив, що саме на цьому президент України Володимир Зеленський наголосив президенту Джо Байдену під час їхньої зустрічі в Києві.

Відправлення в Україну 36 старіших F-16 коштуватиме близько 2-3 млрд доларів, сказав Кал. Це становитиме приблизно половину кількості, котру знадобиться передати Україні для заміни винищувачів радянських часів. А забезпечення України новими F-16 займе від 3 до 6 років.

Кал вважає, що Україна може отримати різні винищувачі, наприклад британські Tornado чи шведські Gripen, які потребують зовсім іншої підготовки. На його думку, немає сенсу навчати українців на F-16, якщо вони можуть їх не отримати.

Він також розповів, що Україна просила 128 літаків четвертого покоління, але, на думку ВПС США, захисникам України «в довгостроковій перспективі», ймовірно, потрібно від 50 до 80, зазначає NV.