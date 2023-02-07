Президент Росії Владімір Путін впроваджує корупцію за допомогою законодавчих маніпуляцій, щоб «заспокоїти» політичних гравців, які його підтримують. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціоналізації корупції в Росії за допомогою законодавчих маніпуляцій. Він підписав указ 6 лютого, який дозволяє російським депутатам і сенаторам не публікувати свої доходи у відкритому доступі.

Раніше Путін затвердив указ від 29 грудня 2022 року, який звільнив усіх російських чиновників, включно з військовими та правоохоронцями, від публічного декларування доходів.

На думку аналітиків ISW ці два укази є спробою Кремля заспокоїти політичних гравців, які складають внутрішню базу підтримки Путіна, і, швидше за все, продовжуватимуть сприяти інституціоналізації корупції в Росії.

За оцінками українських офіційних осіб, російські війська готуються розпочати широкомасштабний вирішальний наступ на сході України в середині-кінці лютого.

Як інформував ZAXID.NET, у розвідці Міноборони повідомили, що президент РФ наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія мобілізувала 500 тис. осіб і готується почати наступ на двох напрямках: це може бути Донбас, а може бути і південь. За його словами, Росія може приурочити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.