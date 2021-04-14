Водій Mercedes-Benz перебував у стані алкогольного сп’яніння

У вівторок, 13 квітня, близько 22:00 на Яворівщині на дорозі Львів – Краковець зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz Sprinter та Ford Escape. Унаслідок ДТП мікроавтобус перевернувся та впав на бік. З’ясувалося, що водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп’яніння. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Як повідомили у патрульній поліції, ДТП сталася на 42 км+500 м автодороги M-10 Львів – Краковець поблизу с. Чолгині.

«Сталася ДТП між автомобілями Mercedes-Benz Sprinter та Ford Escape. Водій першого транспортного засобу не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечну швидкість та дистанцію, що і стало причиною ДТП. Автомобіль винуватця перекинувся і отримав серйозні технічні пошкодження», – повідомили у патрульній поліції.

Фото патрульної поліції

За кермом мікроавтобуса перебував 39-річний мешканець Яворівського району. Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився від перевірки.

На порушника склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і суттєво посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше штраф становив 10,2 тис. грн).

До слова, у ніч із вівторка на середу, 14 квітня, патрульні склали 7 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. За інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 52 дорожньо-транспортні пригоди, одна з них – із потерпілим. 14 автопригод стались на дорогах області, ще 38 – у Львові.