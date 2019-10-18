П’яний водій застряг у свіжому бетоні на закритій для ремонту вулиці у Львові. Фото дня

Ввечері 17 жовтня водій автомобіля Fiat Doblo, проігнорувавши знаки заборони, в'їхав на залиту свіжим бетоном ділянку вул. Замарстинівської, де зараз триває капітальний ремонт. 53-річний водій виявився у сильному стані алкогольного сп’яніння, однак пройти перевірку відмовився. Крім того, він не мав страхівки та свідоцтва про реєстрацію авто. За кілька годин автомобіль вдалося витягнути з бетону.

фото Ірини Пух, Романа Калгіна, патрульної поліції