За смертельну аварію 26-річному водію загрожує десять років ув'язнення

У селі Нове Давидково біля Мукачева п’яний водій ВАЗ-2106 наїхав на 63-річну велосипедистку. Від отриманих травм жінка померла одразу на місці ДТП. На місці аварії поліцейські з’ясували, що за кермом авто перебував 26-річний місцевий мешканець, він був п’яний і перевищив допустиму норму алкоголю у більш ніж 13 разів. Винуватця ДТП затримали, чоловік наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років тюрми.

Як у четвер, 16 лютого, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася ввечері середи, 15 лютого, на вулиці Духновича у селі Нове Давидково під Мукачевом. Виклик про аварію правоохоронці отримали о 18:40. На місці поліцейські з’ясували, що 26-річний мешканець села Нове Давидково за кермом ВАЗ-2106 наїхав на велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку.

«Від отриманих травм 63-річна мешканка того ж села померла на місці події. Співробітники поліції освідчили водія. З’ясувалося, що він керував транспортним засобом перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 2,72 проміле алкоголю», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі 26-річний водій перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого). За скоєне водію загрожує до десяти років позбавлення волі.