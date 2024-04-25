В Ужгороді виявили 2 підпільні гральні заклади

На Закарпатті судитимуть п’ятьох місцевих мешканців, які відкрили в Ужгороді два підпільні гральні заклади. Адміністраторам залів загрожує до 850 тис. грн штрафу, а організатору – до шести років позбавлення волі.

Як повідомили ZAXID.NET у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 25 квітня, нелегальні гральні заклади викрили у грудні 2023 року. Їх організували п’ятеро жителів міста.

«Доступ до азартних ігор в мережі Інтернет надавався без необхідних дозвільних документів. Водночас підозрювані легалізували приблизно пів мільйона гривень, одержаних злочинним шляхом. Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровано до суду», – розповіли у БЕБ.

Адміністраторам гральних залів загрожує від 680 до 850 тис. грн штрафу, а організатору – до шести років позбавлення волі.