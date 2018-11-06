«Реванш Медведчука не зупинить ні Порошенко, ні Тимошенко, бо вони і є реванш», - Садовий

Міський голова Львова і лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий назвав діяльність Віктора Медведчука вироком для України після Революції Гідності і п’ятьох років війни.

«Медведчук купує українські ТБ-канали, Медведчук продовжує заробляти на ринку нафти і газу в Україні, Медведчук очолює партію «За життя». Надіюсь, всі прекрасно розуміють, що буде далі, якщо нічого не зміниться?», – написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Лідер «Самопомочі» переконаний, Медведчук в українській політиці і в українському парламенті – це реванш, який не зупинить ніхто із тих, хто був раніше чи сьогодні є у владі: «Ані Порошенко, ані Тимошенко. Бо вони і є реванш».