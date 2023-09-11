Серед ракет були два «Калібри», випущені з ракетоносця Чорноморського флоту РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Росія 24 серпня цілилася ракетами по цивільному вантажному судну в порту у Чорному морі, але атаку успішно відбила українська протиповітряна оборона. Про це Сунак сказав у звіті до британського парламенту про саміт G20, який він відвідав у Нью-Делі, інформує Reuters.

«Завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлилися на цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами», – зазначив Сунак.

Він уточнив, що ракети, які успішно збила Україна, були націлені на вантажне судно під прапором Ліберії, що стояло в порту. Серед ракет були два «Калібри», випущені з ракетоносця Чорноморського флоту РФ.

Британія наголошує, що ця нереалізована атака є «яскрава демонстрація продовження спроб Росії задушити економіку України».

«Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він відчайдушний. Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу. Це частина схеми російської агресії в Чорному морі», – зазначив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Російська сторона наразі цих заяв Лондона не коментувала.

Нагадаємо, 17 липня Росія оголосила про вихід із зернової угоди, яка тривала рік, з липня 2022 року. За час роботи зернових коридорів Росія неодноразово порушувала домовленості, не пускала кораблі із зерном на інспекцію та шантажувала країни Заходу припиненням зернової угоди.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що вночі після 24 серпня росіяни в напрямку південних областей випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Усі ракети знищили в межах Одеської області.