Росіяни готуються до активізації бойових дій в Україні

Британська розвідка вважає, що у найближчі тижні російська армія вже більше залежатиме від резервних сил, однак попри постійний дефіцит резервістів Москва поки неохоче сприймає ідею загальної мобілізації. Водночас тиждень інтенсивних обстрілів свідчить про намагання Росії відновити темпи наступу на північній осі від Ізюма.

Як йдеться у зведенні, українські війська продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

«Впродовж найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати», – вважають розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/i963Jlmikl — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 27, 2022

Російський бойовий армійський резерв – це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які працюють за сумісництвом, і як правило, призначені для виконання завдань безпеки в тилу.

Також російська влада використовує добровольців з-поміж ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років, для поповнення третіх резервних батальйонів у складі регулярних бригад.

«Попри постійну нестачу кількості резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, ймовірно, неохоче погоджується віддавати наказ про загальну мобілізацію», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомила, що РФ відсторонила кількох ключових генералів від посад в Україні. У червні були відсторонені генерал-полковник Андрєй Сєрдюков і генерал Алєксандр Дворніков.