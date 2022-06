Британська розвідка вважає, що у найближчі тижні російська армія вже більше залежатиме від резервних сил, однак попри постійний дефіцит резервістів Москва поки неохоче сприймає ідею загальної мобілізації. Водночас тиждень інтенсивних обстрілів свідчить про намагання Росії відновити темпи наступу на північній осі від Ізюма.

Як йдеться у зведенні, українські війська продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

«Впродовж найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати», – вважають розвідники.

