У понеділок, 1 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, чому росіяни чотири рази за останні десять днів атакували обʼєкти критичної інфраструктури на Львівщині і чому серед цілей ворога опинилися найбільші підземні сховища газу в Європі.

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Наприкінці березня росіяни посилили атаки на Львівщину. За останні десять днів місяця окупанти чотири рази били «шахедами» і ракетами різного типу по обʼєктах критичної інфраструктури неподалік Стрия. Перша атака безпілотником Shahed відбулася ще 22 березня. Пожежники оперативно загасили займання на місці прильоту. Через кілька днів, 24 березня, росіяни атакували ті самі цілі ракетами і безпілотниками. Вранці атаку раптово повторили, застосувавши гіперзвукові аеробалістичні «Кинджали», які Росія називає своєю чудо-зброєю. Тоді про влучання по обʼєктах «Нафтогазу України» заявив голова правління національної компанії Олексій Чернишов.

Після цього атаки по Львівщині не припинилися. Новий удар відбувся 29 березня. У хід знову пішли «Кинджали». Про пошкодження обʼєктів енергетики заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. На щастя, тоді обійшлося без загиблих та травмованих. Та через два дні відбувся ще один удар зі значно важчими наслідками. У ніч на 31 березня росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами. Ціллю був той же об’єкт інфраструктури в Стрию, що й під час попередніх обстрілів. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей. Розбір завалів тривав більше доби.

Ворог не просто так зосередився на ударах на наших підземних сховищах газу. Українські сховища – найбільші в Європі і треті за розмірами в світі. Лише на Львівщині можна зберігати більше десяти мільярдів кубометрів газу, а в сховищах по всій Україні – близько 30 мільярдів. Сховища газу це не закопані в землю резервуари, а природні підземні порожнини колишніх родовищ, в які за допомогою компресорних станцій закачують новий газ. Його зберігають на глибині від 400 метрів до двох кілометрів, тож російські ракети не можуть пошкодити самі сховища. Отже ворог бʼє по обладнанню компресорних станцій і адміністративних спорудах.

Підземні сховища дають можливість уникати труднощів із постачанням у сезонні піки споживання газу. Сьогодні багато європейських компаній обирають саме українські сховища для зберігання свого палива. Отож це прибутки для держави, а ще інтеграція у європейську енергосистему без Росії. І саме тому росіяни не шкодують ракет для ударів по таких обʼєктах.

Попри це наші міста і пошкоджену інфраструктуру відбудовують після російських обстрілів. Серед нових прикладів зруйнований російською ракетою дитсадок у Львові, який сьогодні відновив свою роботу. У серпні минулого року ракета впала прямо на дитячий майданчик і знищила майже всі приміщення. У садочку були вибиті вікна та двері, зруйнований дах. Місто виділило на відновлення будівлі понад 12 млн грн, а благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine замінила у дошкільному закладі 57 вікон і більше 20 дверей. Зараз там ще облаштовують подвір’я. Як і раніше, у дитсадку працюватимуть шість груп, де зможуть прийняти загалом 140 дітей.

«Станом на сьогодні внутрішні роботи завершені. Ми сьогодні змогли прийняти всіх дітей, які тимчасово відвідували сусідні заклади. Вони радо повернулися у стіни своєї “Казки”», – зазначила директорка дитсадка Ірина Кирда.

Отож цієї весни ракетні атаки росіяни значно посилились. Вони загрожують фактично усім без винятку регіонам і містам України. І захист проти таких ударів відомий: підсилення систем ППО, а також наша єдність і підтримка тих, хто опинився під ударом.